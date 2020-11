Tussenstand VS: Biden aan kop in doorslaggevende swing states

Als Biden zijn voorsprong in Pennsylvania niet meer kwijtraakt, heeft hij meer dan genoeg kiesmannen om de presidentsverkiezingen te winnen. Wil Trump nog kans maken op een tweede presidentstermijn, dan moet hij alle staten winnen waar nog geen beslissing is gevallen.

Biden heeft voorlopig ook zijn achterstand op Trump ingehaald in swing state Georgia (16 kiesmannen). Biden heeft daar nu 49,4 procent van de getelde stemmen, minder dan 0,1 procent meer dan Trump. In absolute aantallen heeft Biden een voorsprong van 1096 stemmen. Er moet in Georgia nog ongeveer 1 procent van de stemmen worden geteld, ongeveer 50.000 stembiljetten.

Als Biden zijn voorsprong in de staten Arizona en Nevada, waar ook nog stemmen worden geteld, behoudt, wint hij de presidentsverkiezingen in ieder geval. In dat geval is verlies voor Biden in Georgia niet fataal. In Nevada leidt Biden met een verschil van 11.000 stemmen.

Biden staat volgens Fox News op 264 kiesmannen, volgens The New York Times op 253. Trump heeft er nu 214. Tekst loopt door onder de graphic.

In de zuidwestelijke staat Arizona, die volgens voorspellingen van Fox News en andere Amerikaanse media naar Biden gaat, is juist sprake van een omgekeerde ontwikkeling. Daar loopt Trump zijn achterstand op Biden in, die nog zo’n 47.000 stemmen bedraagt. In Arizona staat Biden momenteel op 50,1 procent en president Trump op 48,5 procent.

Biden staat nu op 253 kiesmannen tegen 214 voor Trump. Sommige media hebben de overwinning in staat Arizona al aan Biden gegeven en hebben hem op 264 kiesmannen staan. Dat zou betekenen dat de Democratische uitdager nog zes kiesmannen nodig heeft voor de overwinning (270 kiesmannen).

Dit is de stand in de onbesliste staten:

Georgia (16 kiesmannen)

Beetje bij beetje werkt Joe Biden zijn achterstand op Donald Trump in Georgia weg. Zo’n 99 procent van de stemmen is geteld. Door het minimale verschil komt het in deze staat mogelijk tot een hertelling.

Pennsylvania (20 kiesmannen)

In Pennsylvania liep de voorsprong van Trump eveneens fors terug, van een voorsprong van honderdduizenden stemmen tot niets. Biden haalde vrijdag Trump in de doorslaggevende staat in. Op de dag na de verkiezingen was zijn voorsprong nog tien keer zo groot. Pennsylvania komt vrijdag mogelijk met een einduitslag.

Arizona (11 kiesmannen)

In Arizona werd de voorsprong van Biden op Trump juist kleiner. Van 70.000 tot ongeveer 47.000. Arizona is door persbureau AP al toegewezen aan Biden. Enkele andere media, waaronder The New York Times en CNN, beschouwen de staat nog als onbeslist.

North Carolina (15 kiesmannen)

In North Carolina had Trump donderdag in de avond nog een voorsprong van 76.000 stemmen. Zo’n 95 procent van de stemmen is daar geteld. Ruim 150.000 stembiljetten liggen nog te wachten om geteld te worden. North Carolina verwacht pas volgende week een definitieve uitslag te kunnen geven.

Nevada (6 kiesmannen)

In Nevada heeft Biden een voorsprong. Nog 11 procent van de stemmen moet daar nog geteld worden. Het Trump Team beschuldigt de Democraten van fraude in de staat. Ook heeft de president zijn hoop gevestigs op Los Angeles, waar de casino’s last kunnen hebben van mogelijke Democratische lockdowns.

Alaska (3 kiesmannen)

In Alaska is ook nog geen winnaar uitgeroepen. De staat begint pas volgende week met het tellen van de stemmen die vroegtijdig of per post zijn uitgebracht. In Alaska is 56 procent van de stemmen geteld. De staat gaat naar alle verwachting naar Trump.