Drie supermarkten onder vijf kandidaten voor ’Mispakselverkiezing ’

Gezond fruit en groente in vervuilend plastic verpakt. Ⓒ 123RF

AMSTERDAM - „Een tros fairtrade bananen in plastic verpakking! Hoe krom is dat?” Als het aan Anne Wijers, campagneleider plastic bij Greenpeace ligt, mag supermarkt Plus zich een potje schamen. Het product is één van de vijf genomineerden voor de #Mispaksel-verkiezing 2019, georganiseerd door de milieuorganisatie.