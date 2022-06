VN noemen Turkije voortaan Türkiye

„De verandering gaat per direct in”, aldus de VN-woordvoerder. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu maakte dinsdag bekend een officiële brief met het verzoek naar de VN te sturen. Volgens de woordvoerder van Guterres is deze brief woensdag aangekomen bij het hoofdkantoor van de VN in New York. Turkije heeft ook andere internationale organisaties gevraagd de spelling aan te passen.

De stap volgt op een decreet van president Recep Tayyip Erdogan uit december om de schrijfwijze Türkiye in het Engels, Frans, Duits en andere talen te gebruiken. Eerder werd de nieuwe schrijfwijze ook al gepromoot in veel internationale correspondentie. De naam zou bijvoorbeeld ook op etiketten van producten moeten komen.