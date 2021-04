Capitool op scherp: bestuurder rijdt in op agenten Washington

Het is nog niet duidelijk of het om een bewuste actie of aanval gaat. De omgeving rond het blauwe voertuig is afgezet en wordt onderzocht. De auto is tegen een barricade tot stilstand gekomen.

Het Amerikaanse parlementsgebouw in Washington ging op slot in verband met het ’veiligheidsprobleem’ buiten, zoals werd gemeld door de autoriteiten. Aanwezigen is verzocht binnen te blijven en weg te blijven van ramen, melden personen in het complex op Twitter.

Het Capitool werd na een roerig verkiezingsjaar begin januari nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, tot afgrijzen van velen. Er vielen toen vijf doden.