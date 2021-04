Washington op scherp: dodelijke aanrijding agent bij Capitool

Volgens een verslaggever van Bloomberg stapte de verdachte met een mes uit de auto, voordat die persoon door de politie werd neergeschoten. De omgeving rond het blauwe voertuig is afgezet. De auto is tegen een barricade tot stilstand gekomen. In de loop van de avond werd duidelijk dat een van de agenten is omgekomen. Ook de dader liet het leven.

Volgens de politie zou er geen link met terrorisme zijn, maar dat wordt verder onderzocht. De baas van de politie in Washington zei dat er geen acute dreiging meer is. Over het motief van de dader is nog niets bekend, over zijn identiteit heeft de politie niets gezegd. Hij zou een strafblad hebben gehad.

Het Amerikaanse parlementsgebouw in Washington ging op slot in verband met het ’veiligheidsprobleem’ buiten, zoals werd gemeld door de autoriteiten. Aanwezigen is verzocht binnen te blijven en weg te blijven van ramen, melden personen in het complex op Twitter.

Politievoertuigen en agenten grendelden meteen alle wegen in de omgeving af. Het parlement (Congres) was vrijdag met reces, waardoor er relatief weinig mensen in het gebouw waren.

Bestorming

Het Capitool werd na een roerig verkiezingsjaar begin januari nog bestormd door honderden aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Er vielen toen vijf doden.

Na de bloedige stormloop was op enige afstand van het gebouw een ring van hekken geplaatst. De autoriteiten waren juist onlangs begonnen deze hekken weer te verwijderen. Ook is het aantal reservisten van de National Guard teruggeschroefd. Deze extra bescherming door militairen kwam er na de bestorming.