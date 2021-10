Man uit Schoonebeek verdacht van verduisteren erfenis van 155.000 euro: ’Ik werd afgeperst’

De Schoonebeker (54) beweerde bij de rechtbank in Assen dat hij zes jaar lang werd afgeperst. Al het geld uit de nalatenschap heeft hij naar eigen zeggen aan de afpersers gegeven. De tante die weduwe was, overleed in 2010. De erfgenamen waren vooral neven en nichten, want zij had geen kinderen.

De verdachte werd uiteindelijk een paar maanden na haar dood aangewezen als executeur testamentair. Hij nam die taak in juni 2010 over van een ziek familielid, de broer van de overleden vrouw. Als executeur moest hij de financiën regelen en de nalatenschap onder de erfgenamen verdelen. De tante had een aardig bedrag op haar bankrekening staan. Daarbij kwam de opbrengst van de verkoop van haar huis.

Notaris doet aangifte

Met aftrek van kosten, zoals erfbelasting, bleef er ruim 155.000 euro over. Na verloop van tijd gingen familieleden vragen hoe het stond met de erfenis. De verdachte hield dan de boot af, en zei dat het allemaal complex was. Na jaren werd hij via de kantonrechter uit zijn functie gezet. Notaris Veldman kreeg vervolgens de taak om de nalatenschap af te wikkelen en ontdekte dat er nog maar een paar duizend euro over was.

Nadat in 2018 aangifte was gedaan van verduistering ging de politie onderzoek doen. Daaruit bleek dat de verdachte in de loop der jaren met grote regelmaat grote bedragen overboekte van de bankrekening van de erven naar zijn creditcardrekening. Het gebeurde al op de eerste dag dat hij toegang had tot het geld. Ook pinde hij vaak geldbedragen tussen de 500 en 5000 euro van de rekening van zijn overleden tante.

Verdachte: afgeperst door buitenlandse criminele bende

„Ik werd afgeperst”, verklaarde de man. „Het gebeurde vanaf het moment dat ik executeur werd. Ik kreeg een telefoon in een envelop. Op de telefoon stond een bericht met een bedrag en waar ik dat geld moest afleveren. De berichten met eisen om geld bleven komen. Wie de afpersers waren weet ik niet. Ik vermoed, gezien het taalgebruik, leden van een buitenlandse criminele bende.”

Van de afpersingen heeft de man geen enkel bewijs. Waarom heeft hij geen foto gemaakt van de berichten van de afpersers, wilde de rechter weten. Dat durfde hij niet, zei hij: „Ik heb altijd de angst gehad dat over mijn schouder werd meegekeken.” De Schoonebeker zei dat hij vreesde voor de veiligheid van zijn gezin. Zijn vrouw en kinderen wisten nergens van. De publieke tribune van de rechtbank was gevuld met erfgenamen. Ze waren hoorbaar verontwaardigd over zijn verklaring.

Politie nooit ingelicht over afpersers

Op de computer van de verdachte is een verwijderd bestand gevonden. Het gaat om een brief uit 2016 aan de notaris waarin hij uitlegt waarom de nalatenschap nog niet was afgewikkeld. In die brief, die volgens de verdachte nooit is verstuurd, vertelt hij over de afpersers en dat de politie is ingelicht. Maar de politie heeft destijds nooit iets over de afpersingen gehoord.

„Hij liegt aantoonbaar”, zegt de officier van justitie. Zij vindt dat de man op geen enkele manier aannemelijk maakt dat hij is afgeperst. „Het OM gaat er vanuit dat u het voor uzelf heeft uitgegeven. Over zes jaar gaat het om ruim 2000 euro per maand gemiddeld. Daar kun je mooi van leven. Wat u er wel mee heeft gedaan, weet ik niet. Maar ik geloof er niets van dat het naar afpersers is gegaan.”

Jaar cel geëist

De officier vindt dat de man zijn vertrouwenspositie jarenlang ernstig heeft misbruikt. „Hij toont geen berouw. Dat vind ik heel kwalijk.” Tegen de verdachte is 1 jaar gevangenisstraf geëist. Van de officier moet hij het geld terugbetalen aan de erfgenamen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.