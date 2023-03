Natuurmonumenten haalt Schotse Hooglanders uit bos Flevoland: ’Beter om ze te vervangen’

Het Harderbos was aan het begin van deze eeuw een van de eerste natuurgebieden waar grote grazers los rondliepen. De runderen moesten zorgen voor begrazing van de beboste gedeelten, zodat het gebied niet snel dicht zou groeien.

Dat is volgens Otten lange tijd goed gegaan, maar de laatste jaren bleek dat de runderen niet meer in het hele Harderbos kwamen. Ze hadden een duidelijke voorkeur voor bepaalde plekken, waardoor op andere plekken jonge bomen als paddenstoelen uit de grond schoten.

„We hebben onderzocht of we andere grazers bij de Hooglanders konden plaatsen, maar het blijkt toch beter om deze rundersoort te vervangen”, aldus Otten. De ongeveer tachtig dieren worden in de komende maanden met hooi in een vangkraal gelokt. De particuliere eigenaar van de koeien haalt ze uit de kraal en brengt de beesten naar een andere bestemming.

Zodra alle Schotse Hooglanders weg zijn, gaat Natuurmonumenten het natuurgebied uitbreiden en nieuwe hekken plaatsen. Volgend jaar rond deze tijd nemen de nieuwe grazers hun intrek in het Flevolandse natuurgebied, denkt Otten.