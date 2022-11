Man (75) gedood door beer die hij als huisdier hield

De lokale politie kreeg maandag een belletje van een familielid van Akira Maruyama met het bericht dat hij was aangevallen door zijn eigen beer. Maruyama lag levenloos op de grond, meldde de lokale politie. Die trof de man aan op het terrein waar hij zijn beer in een kooi hield. Zijn lichaam zat onder de bijtwonden. In het ziekenhuis werd de man dood verklaard. De man zou zijn omgekomen toen hij voor het dier wilde zorgen.

De man hield de beer sinds 2004 in een kooi als huisdier. Hij had daarvoor een vergunning aangevraagd die was toegekend. In mei van dit jaar kwamen de autoriteiten nog bij de man langs om te controleren of de man zich aan alle regels hield, wat het geval was.

De bruine beer met een lengte van één meter en een gewicht van 80 kilogram is doodgeschoten door de lokale jagersvereniging.