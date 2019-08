’Net waar wij altijd zitten’

Klaas Vellenga op zijn vaste plaats op de AZ-tribune. Precies op die plek stortten de dakplaten van het stadion neer. Ⓒ Foto Martin Mooij

ALKMAAR - Cynische humor in Alkmaar. Toen zaterdag bekend werd dat een deel van het dak van het AZ-stadion was ingestort, merkte een supporter op dat Vak R, waar hij altijd zat, bijna was veranderd in Vak RIP.