LIVE | Duizend en een coronabesmettingen in Suriname

Suriname heeft zaterdag het aantal van duizend coronabesmettingen overschreden, het totaal staat nu op 1001. Op dit moment zijn er nog 371 actieve gevallen, terwijl er 610 mensen hersteld zijn van de ziekte. Twintig mensen zijn overleden door de besmetting van het virus, vijf liggen er op de ic-afdeling. Dit blijkt uit de gegevens die zaterdag op de Covid-19-website zijn gepresenteerd.

De medische autoriteiten in Suriname hebben nog steeds grip op de situatie doordat ze van de meeste gevallen weten door wie en waar ze ontstaan zijn. Sinds het begin van de uitbraak is het gebied in het oosten rond de grens van Suriname met Frans-Guyana een probleemgebied.

De informatieverstrekking van het Covid-19 Management Team was de afgelopen week erg summier. Dat was het gevolg van de regeringswisseling die afgelopen donderdag plaatsvond waardoor er tijdelijk geen persconferenties werden georganiseerd. Het nieuwe Covd-19 Management Team gaat waarschijnlijk volgende week aan de slag.

Bekijk hier het nieuws van zaterdag 18 juli.

