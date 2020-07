LIVE | Gratis coronatest op luchthavens in Beieren

Beieren gaat gratis coronatesten aanbieden aan reizigers die landen op luchthavens. Premier Markus Söder van de Duitse deelstaat zei zondag dat „iedereen zich op ieder moment kan laten testen.” Bijvoorbeeld op de luchthaven van München, in omvang de tweede van Duitsland.

Op de grootste luchthaven, die van Frankfurt, is ook een testcentrum, maar daar kost een coronatest minimaal 59 euro. Binnen enkele dagen moeten de Beierse testcentra in bedrijf zijn. Die komen er vooral met het oog op inwoners die in het buitenland zijn geweest. „Ik denk dat we echt moeten focussen op terugkerende vakantiegangers”, verklaarde Söder het testplan tegenover omroep ZDF.

