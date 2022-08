WO II-veteranen niet naar herdenking door chaos Schiphol: woede en onbegrip

Volgens de stichting die hen vertegenwoordigt, het Amerikaanse Best Defense Foundation, wordt het te veel als ze op hun hoge leeftijd urenlang in de rij moeten staan op onze nationale luchthaven, waar al lange tijd problemen zijn door onder andere personeelstekort en die nog maanden zullen aanhouden.

De Amerikanen zijn allemaal rond de 100 jaar en het zou voor velen weleens de laatste kans kunnen zijn om in ons land de festiviteiten rond het geallieerde offensief gericht tegen de Duitsers in september 1944 bij te kunnen wonen. De veteranen dienden onder andere bij de 8e Airborne-divisie, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de brug over de Waal bij Nijmegen probeerde over te steken.

’Privévlucht’

,,Geef ze een privévlucht”, luidt een van de reacties op sociale media. Meerdere mensen vinden dat er moeite moet worden gedaan om de oude helden toch naar ons land te halen, uit respect voor wat ze voor Nederland hebben betekend in het verleden. ,,Dit vind ik dus niet kunnen, veteranen die ons land bevrijd hebben en ervoor gezorgd hebben dat wij in vrijheid kunnen leven. Ik kan niet begrijpen dat deze fantastische veteranen niet geholpen kunnen worden. Doe hier wat mee.”

Anderen menen dat er best een potje kan worden gevonden om iets te regelen. ,,Er zit toch 100 miljard euro in het klimaatfonds? Kunnen we daar echt niet 40.000 euro uit halen om voor deze helden een privéjet te charteren?”

Ook wordt geopperd dat ze op de luchthaven in (het Duitse) Düsseldorf kunnen landen en van daaruit naar ons land kunnen komen, al zetten sommigen daar hun vraagtekens bij. ,,Daar is het ook chaos, net als op Schiphol, dus dit maakt geen verschil.”

Kamervragen

Daniël Koerhuis reageert naar aanleiding van het artikel in De Telegraaf ook verontwaardigd en heeft Kamervragen gesteld aan Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil onder andere weten of de minister op de hoogte is van de kwestie en wat zijn reactie daarop is. ,,Bent u bereid om Schiphol te vragen de betreffende veteranen volgende maand voorrang te geven en een veilige reis te garanderen?” Hij geeft aan zo snel mogelijk antwoord te willen hebben, opdat er wellicht alsnog iets kan worden geregeld.

Wellicht gaat dat alsnog gebeuren. Vanwege onduidelijkheid over een formeel verzoek was niet helder wat er mogelijk was. ,,Er was geen officiële aanvraag gedaan bij onze VIP-coördinator, die dit soort verzoeken behandelt”, meldt een woordvoerder van de Marechaussee. ,,Er is inmiddels contact met de organisatie en zowel de Marechaussee als Schiphol hebben hulp aangeboden.”