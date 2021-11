De Grave wil na verzet oppositie evacuatie Kabul niet onderzoeken

De VVD’er De Grave was eerder minister van Defensie en zijn benoeming speelt de schijn van partijdigheid in de kaart, vond de oppositie. De benoeming van De Grave had alleen de steun van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Het demissionaire kabinet bleef achter De Grave staan. Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) zei vorige week in een Kamerdebat over de benoeming geen enkele twijfel te hebben aan de deskundigheid en onafhankelijkheid van de oud-bewindsman.

Twijfel

Minister Henk Kamp van Defensie noemde hem een „heel goede kandidaat.” Hij zei niet te begrijpen waarom de Kamer twijfelde over de benoeming. De Grave was minister van Defensie van augustus 1998 tot juli 2002. Hij is tegenwoordig lid van de Raad van State.

De ex-bewindsman schrijft aan Knapen en Kamp dat de stemming hem heeft doen nadenken over „de vraag of ik in het licht van de discussie die is ontstaan in staat zou kunnen zijn op een verantwoorde wijze invulling te geven aan mijn taak.” „Mijn conclusie is dat dit niet langer mogelijk is”, aldus De Grave. „Tot mijn spijt moet ik u daarom berichten dat ik mijn voorzitterschap van de genoemde commissie neerleg.”