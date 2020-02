Allerlei nieuwe cosmetische ingrepen op de markt

„De laatste jaren zien we daarbij een enorme verschuiving van snijdend, zoals de facelift, naar niet-snijdend zoals botox en fillers. Maar ook huidverbetering met andere niet-snijdende methoden neemt een enorme vlucht.” Zij denkt aan bijvoorbeeld laserbehandelingen.

Op dit moment, zegt Meijer, laat tussen de 2 en 3 procent van de doelgroep, mensen van boven de 30, wel eens iets doen. Dat zijn nog steeds meer vrouwen dan mannen. Meijer: „Het gaat mensen er vaak niet eens zozeer om mooier te worden, maar om eruit te zien zoals ze zich voelen.”

De duurste behandelingen die in Nederland worden geboekt beloven een strakker lichaam of gaan bijvoorbeeld cellulite te lijf. Zo kost ultrasonic cavatatie, wat een alternatief voor liposuctie zou zijn, zo’n 600 euro. Met cryotherapie of cryolyse worden vetcellen bevroren. Een reeks behandelingen kan snel duizend euro kosten. Aqualyx, een injectie die ervoor moet zorgen dat vetcellen oplossen, kost 200 tot 600 euro.

Kleine gaatjes

Voor het gezicht is micro-needling in opmars: een behandeling waarbij heel kleine gaatjes worden geprikt waardoor meer collageen zou worden aangemaakt. Een behandeling waar een prijskaartje van tussen de 100 en 500 euro aan hangt, en die populair is: in 2019 werd dit 166 procent meer geboekt dan in 2018, blijkt uit het jaarverslag van afsprakensite Treatwell. Ook micro-dermabrasie, een peeling voor het gezicht met gruis van edelstenen, kost vaak tussen 50 en 200 euro.

Een opmars maken ook de Russian Lashes, een techniek van wimperextensions waarbij meerdere haartjes aan elke wimper worden bevestigd. Een Bambiblik kost wel wat: het laten zetten rond de 70 euro, daarna moeten ze elke paar weken voor zo’n 30 euro worden bijgewerkt.