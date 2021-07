Vader vindt gekidnapte zoon na 24 jaar en 500.000 kilometer terug: ’Nu kunnen we weer gelukkig zijn’

De zoon, destijds een jongetje van twee jaar oud, werd in 1997 door mensensmokkelaars meegenomen toen hij buiten aan het spelen was. Dat gebeurde vlak voor het huis van de familie, in de oostelijke provincie Shandong. Vervolgens werd het jongetje doorverkocht aan een familie in het midden van China, aldus het ministerie van Publieke Veiligheid.

Zoektocht

Vader Guo Gangtang nam na de ontvoering van zijn zoon ontslag en ging op de motor op zoek naar zijn kind. Hij nam flyers mee met daarop foto’s van zijn vermiste zoon. In die zoektocht legde hij een half miljoen kilometer af, kwam hij in 31 provincies en gebruikte hij ongeveer 20 motoren. „Ik voel me alleen een vader wanneer ik de weg op ga om hem te zoeken”, zei Gangtang ooit over de zoektocht.

Guo Gangtang zocht op zijn motor naar zijn verloren zoon.

De zoon werd volgens Chinese media teruggevonden op basis van een dna-match. De inmiddels 26-jarige man werd gevonden in de provincie Shandong. Dat is ook de provincie waar de ouders al die tijd hebben gewoond.

De familie werd zondag ingelicht en vervolgens werd er zo snel mogelijk een ontmoeting geregeld. Het ministerie van Publieke Veiligheid heeft dinsdag beelden vrijgegeven waarop te zien is dat de ouders huilend hun zoon knuffelen. „Nu hij is gevonden, kunnen we weer gelukkig zijn.”

Film

Het verhaal van de zoektocht van de vader diende als inspiratie voor de film Shi gu (Lost and Love) uit 2015. De 51-jarige vader hielp in de afgelopen jaren al zeven families bij het terugvinden van ontvoerde kinderen.