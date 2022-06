Oproep | Liever geen Engelstalige studie?

Het wordt steeds lastiger voor studenten om een Nederlandstalige opleiding te vinden op het hbo of de universiteit. Ook studies als Rechten en Psychologie zijn vaak grotendeels of geheel in het Engels.

De Telegraaf is op zoek naar huidige en toekomstige studenten die willen vertellen over hun studiekeuze: was het vele Engels een barrière bij de zoektocht naar een studie? Of zoek/zocht je bewust naar een Nederlandse opleiding?

Voor laterejaars: hoe goed zijn de docenten doorgaans zelf in Engels? Is het academisch Engels lastig? Leerde je soms dingen in het Engels, die later toch handiger bleken om in het Nederlands te weten?

We horen graag van je! Stuur een mailtje met je naam, opleiding en telefoonnummer naar e.kossen@telegraaf.nl