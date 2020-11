LIVE | ’Bedrijven afgeperst via thuiswerkers door cybercriminelen’

Nu we massaal thuiswerken, slaan cybercriminelen hun slag. Ze proberen op grote schaal bedrijven lam te leggen of gevoelige bedrijfsdata te ontfutselen om deze vervolgens door te verkopen op zwarte marktplaatsen op internet. Dat zeggen verschillende grote cyberbeveiligers tegen BNR.

Criminelen hebben het vooral gemunt op mensen die vanuit huis inloggen op het bedrijfsnetwerk, zegt ESET-directeur Dave Maasland. „Sinds het begin van de coronacrisis zien we dit soort aanvallen snel toenemen. Het stijgt met tientallen procenten per maand. Dat is echt schrikbarend.”

Het gaat onder meer om aanvallen op het zogeheten Remote Desktop Protocol (RDP), de manier waarop veel mensen vanuit huis kunnen inloggen. Dat aantal ligt volgens ESET bijna tweeënhalf keer hoger dan voor de uitbraak van corona. „Bedrijven moeten de deur naar buiten toe een beetje openzetten voor hun medewerkers. Maar veel systemen zijn nog altijd onveilig, wat voor criminelen een ideale ingang is voor een ransomware-aanval.”

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Meer dan kwart miljoen coronadoden in VS

Weer forse toename aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland (22.609 in de afgelopen 24 uur)

Politie grijpt in bij coronademonstratie Berlijn

Australiërs krijgen totale lockdown van zes dagen voor hun kiezen

Financieel-economisch:

Nog eens honderden miljoenen coronasteun voor KLM

Shell laat zon doorbreken op beurs

Sport:

Amateurclubs pissig over beker: ’KNVB mag wel wat meer druk uitoefenen’

Entertainment:

Jennifer Lopez zag het tijdens corona ’even niet meer zitten’

’Harvey Weinstein met hoge koorts in isolatie’

Lees hier het liveblog van woensdag 18 november terug.