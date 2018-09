Peiling: veel somberheid over integratie

Als reden worden „de islam” en de „aanwezigheid van immigranten” genoemd, maar ook „de verminderde tolerantie van autochtone Nederlanders.”

’Meer openstaan voor anderen’

Nederlanders met een migratieachtergrond zijn minder somber. EenVandaag liet onderzoeksbureau GfK ook ruim duizend Nederlanders met een migratieachtergrond bevragen. Zij gaven in grote meerderheid (72 procent) aan dat Nederlanders „meer moeten openstaan voor anderen.” Daar is bijna de helft van de ondervraagde autochtonen het mee eens. Maar van deze groep vindt tevens 85 procent van de ondervraagden dat mensen met een migratieachtergrond meer hun best moeten doen.

Verschillen tussen bevolkingsgroepen mogen er wel zijn zolang iedereen zich maar aan de Nederlandse wetten en regels houdt, vindt een grote meerderheid: 79 procent van de autochtonen en 86 procent van de allochtonen.

