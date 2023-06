Verdachte (51) van grootschalig ondergronds bankieren opgepakt in Athene

De verdachte is woensdag opgepakt op verzoek van de Nederlandse justitie, maakte de politie donderdag bekend. In Athene is een woning doorzocht. Daarnaast is beslag gelegd op veertien appartementen, een aantal bankrekeningen, de inhoud van een bankkluis en een motor.

Het onderzoek naar het op grote schaal witwassen van criminele gelden begon in juli vorig jaar. De man zal worden overgeleverd aan Nederland, waar hij wordt vervolgd voor het leidinggeven en deelnemen aan een criminele organisatie.

Speerpunt

Het bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het Openbaar Ministerie, om daarmee de georganiseerde misdaad aan te pakken. Het geld is volgens de politie voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt opnieuw geïnvesteerd met hulp van ondergrondse bankiers. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. De politie ziet hen daarom als sleutelfiguren en cruciale schakel in de georganiseerde misdaad.