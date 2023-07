Grote ramp voorkomen: man (19) aangehouden na vondst 340 kilo zwaar illegaal vuurwerk

Amsterdam wordt al maanden opgeschrikt door nachtelijke explosies bij woningen en bedrijven met zelfgemaakte explosieven. Het nu ingenomen vuurwerk, zoals de cobra’s, wordt vaak gebruikt bij dergelijke incidenten. Dan wordt bijvoorbeeld een jerrycan benzine aan een cobra vastgemaakt.

De recherche onderzoekt of het aangetroffen vuurwerk, dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik, in verband kan worden gebracht met de vele ontploffingen van de afgelopen maanden.

De tiener kwam in beeld bij de opsporingsdiensten na een kort, maar intensief onderzoek. Agenten vielen uiteindelijk dinsdagavond de garagebox aan de doorlopende Osdorper Ban in Nieuw-West betrekkelijk anoniem binnen. De 19-jarige Amsterdammer was op dat moment aanwezig. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij het professionele vuurwerk, dat onder de categorie F4 valt, net aan het doorverkopen was.

De vlam vloog in de pan op het moment dat een teamleider Explosieven Veiligheid een verdacht pakketje zag liggen in de box vol vuurwerk. Er werd gevreesd dat het om een zelf gefabriceerd explosief ging. Een woordvoerder van de politie: „Voor dozen met vuurwerk bestaat niet gelijk angst dat die tot ontploffing zullen komen, maar van het pakketje wat ze vonden, waren ze niet zeker.”

Razendsnel opgeschaald

Er werd razendsnel opgeschaald. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), brandweer en ambulance werden opgeroepen. De woordvoerder van de politie: „Het is niet goed in te schatten hoe groot de schade zou zijn, maar iedereen voelt aan dat als zo’n hoeveelheid vuurwerk van honderden kilo’s de lucht invliegt, er grote materiële schade ontstaat en dat er ook slachtoffers kunnen vallen.”

Zo ver kwam het niet. De specialisten van de EOD onderzochten het pakketje in de garagebox en kwamen vrij vlot tot de conclusie dat het voorwerp geen gevaar vormde voor de omgeving. De woordvoerder van de politie: „Het opschalen duurde uiteindelijk maar een klein half uurtje. Toen konden alle diensten al weer inrukken. Iedereen was opgelucht. Je moet er niet aan denken wat er wél had kunnen gebeuren.”

De provisorische opslagplaats onder de flat is ondertussen minutieus onderzocht door de politie. De verdachte is meegenomen voor verhoor en zit nog steeds vast. De politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.

Het vuurwerk is meegenomen door een professioneel bedrijf en zal worden vernietigd.