Aswolk na vulkaanuitbarsting Tonga te zien vanuit de ruimte

Premium Entertainment

Haakon leert op Tonga over klimaatverandering

De Noorse kroonprins Haakon heeft zaterdag zijn tweedaagse officieel bezoek aan het mini-koninkrijk Tonga in de Stille Zuidzee afgerond. Haakon is nu op weg naar Fiji en gaat later in de week ook nog naar Samoa. Doel van de reis is om steun te betuigen aan de eilandstaten en uit eerste hand te leren...