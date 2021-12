Premium Het beste van De Telegraaf

In elk Europees land weer andere regels Wel of geen booster nodig op vakantie?

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Wie op reis gaat, krijgt te maken met een woud aan coronaregels. Ⓒ ANP

Amsterdam - Wie op vakantie wil, wordt bijkans gek van alle koerswijzigingen. Moet je nu een booster hebben of niet? En wat als je daar nog niet voor in aanmerking komt, of je zelfs niet mag boosteren omdat je net corona hebt gehad? De werkelijkheid is geruststellender dan velen denken, maar het regelwoud is tegelijk haast ondoorgrondelijk.