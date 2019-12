Rode vlag bij huizen ongevaccineerden Samoa

Een jongen op Samoa ondergaat zijn inenting. Ⓒ AFP

APIA - De autoriteiten op Samoa vragen ongevaccineerde gezinnen een rode vlag buiten hun huis te hangen. Hulpverleners gaan daar de komende dagen van deur naar deur om mensen in te enten. De eilandenstaat met circa 200.000 inwoners is in de greep van een uitbraak van de mazelen, die aan tientallen jonge kinderen het leven heeft gekost.