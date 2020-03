Corona in Italië: ‘Schrikbarend en steeds erger’

Naast de nieuwe maatregelen van het kabinet, kijken we over de grens. De situatie in Italië wordt met de dag schrijnender, vertelt correspondent Maarten van Aalderen. En waarom overlijden er in Duitsland zoveel minder patiënten aan corona dan in andere landen?

Veel grote evenementen gaan niet door vanwege de coronacrisis, maar de Olympische Spelen in Tokio zijn nog niet afgeblazen. Toch wordt de roep om dat wel te doen steeds luider, vertelt Twan Bovée van de sportredactie van de Telegraaf.

Verder brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws. Van een opmerkelijke oproep van de huidstichting tot een originele vrijdagmiddagborrel.

Luister de podcast hier, hieronder of via Spotify.