Chinese actrice (24) wil waarschuwen met horrorfoto’s van eigen neuscorrectie

Liu deelde daarbij zeer schokkende foto’s, die direct duidelijk maakten waarom de rijzende ster in de Aziatische filmwereld de laatste tijd uit beeld was verdwenen. Door een verkeerd gelopen neuscorrectie is het tipje van haar neus afgestorven.

De actrice zegt dat ze in oktober door een vriendin is voorgesteld aan een plastisch chirurg. Ze twijfelde nog even, maar besliste uiteindelijk toch voor ’een kleine correctie’ te gaan. Ze hoopte zo haar carrière een extra boost te geven. Haar beeltenis gaat nu alsnog de hele wereld over, al is het om de verkeerde reden.

„De procedure duurde vier uur”, schrijft Gao. „Ik dacht in die vier uur mooier te worden. Ik wist niet dat deze vier uur het begin zouden zijn van een nachtmerrie.” Na de ingreep begon haar neus te jeuken, raakte geïrriteerd en daarna geïnfecteerd. „Het puntje van mijn neus werd donker en steeds zwarter. Mijn neus was aan het afsterven.”

Gevaar

Ze werd uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. De schade is groot. Het zou minstens een jaar duren voor een nieuw chirurgisch team aan een reconstructie kan beginnen.

Volgens Chinese media was de kliniek waar Gao de ingreep onderging al vijf keer beboet voor misstanden. Onduidelijk is nog om wat voor overtredingen het ging. Gao heeft een duidelijke boodschap voor haar volgers: besef dat plastische chirurgie niet zonder gevaar is!

Ⓒ Gao Liu

Cosmetische apps

In China is de markt voor plastische chirurgie sinds 2015 met ten minste 30 procent gegroeid. In 2019 zijn er in China 25 miljoen cosmetische behandelingen uitgevoerd.

De populariteit stijgt vooral onder jongeren. Die toename is mede te verklaren door de komst van Chinese cosmetische apps, waarmee mensen via hun telefoon een nieuwe neus kunnen uitkiezen. GengMei, wat letterlijk ’nog mooier’ betekent, heeft zo’n 36 miljoen gebruikers en werkt samen met 20.000 artsen.