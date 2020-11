In Oosterschelde gevonden lichaam is van vermiste visser

Ⓒ Roland de Jong / Manfred Berrevoets

WEMELDINGE - Het lichaam dat maandagavond is gevonden in de Oosterschelde is van de visser naar wie urenlang was gezocht. Het slachtoffer, bemanningslid van de Yerseke 89, sloeg maandag rond 10.00 uur ter hoogte van Wemeldinge overboord.