Jong Oranje-speler Van Drongelen niet de eerste: vaker ongelukken op Zeeuwse weg

Binnenland

18-jarige automobilist omgekomen door ongeluk bij Axel

In Zeeland is woensdagochtend een 18-jarige man uit Hulst omgekomen door een ongeluk tussen twee auto's op de N258 ter hoogte van Axel. De andere bestuurder, een 23-jarige man waarvan de woonplaats nog niet bekend is, is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.