Vliegveld Singapore, reizigers opweg naar China zijn gestrand Ⓒ EPA

SCHIPHOL - Nederlandse reisorganisaties worden steeds alerter op de verspreiding van het besmettelijke en soms dodelijke coronavirus, dat in en om China snel om zich heen grijpt en via luchtreizigers ook elders in de wereld opduikt. Er komen vandaag veel vragen binnen van bezorgde toeristen.