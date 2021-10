Ministerie van Defensie wil ’cultuurverandering’ en stelt cursus diversiteit verplicht

Daarmee moet een ’defensiebrede cultuurverandering’ worden ingezet. „Het klopt dat dit nu nog niet verplicht is, maar dit gaat veranderen”, schrijft demissionair minister Henk Kamp van Defensie in antwoord op Kamervragen van verschillende partijen over diversiteit bij de krijsmacht. „ In 2022 wordt diversiteit en inclusiviteit ingebed in alle initiële opleidingen.” Een jaar laten wordt het onderwerp opgenomen in opleidingen voor leidinggevenden en in 2024 moet ’diversiteit en inclusiviteit’ een vast onderdeel worden van alle opleidingen binnen Defensie.

Het ministerie buigt zich nog over de invoer van een streefcijfer voor vrouwen. Het aandeel vrouwen stijgt momenteel met een half procent per jaar. Niet genoeg, vindt het ministerie. Kamp stelt dat vrouwen in sommige omstandigheden in het voordeel kunnen zijn. „Bijvoorbeeld bij het inlichtingen ophalen bij vrouwen in een conflictgebied tijdens een peacekeeping missie.” In de top van Defensie worden nog geen vijf van de 87 functies bekleed door een vrouw, en bij het burgerpersoneel gaat het om 9 van de 19 functies.