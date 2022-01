Dode en zwaargewonde bij ongeval in Drentse Barger-Compascuum

Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur aan de Postweg in Barger-Compascuum, ten oosten van Emmen. Bij het ongeval kwam het voertuig met de twee inzittenden tot stilstand tegen een boom. Het is onduidelijk wat er is gebeurd, de politie onderzoekt het incident.

Aanvankelijk meldde de politie dat er bij het ongeluk twee mensen ernstig gewond waren geraakt, maar enige tijd later werd duidelijk dat een van de twee bezweken is aan de verwondingen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.