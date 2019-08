Zangvogel staat symbool voor fataal EU-beleid

De populatie van de gele zangvogel is gehalveerd. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Zondag onthulde The Sunday Times geheime documenten van de Johnson-regering over een vertrek uit de Europese Unie zonder overeenkomst. Het project heet ’Operation Yellowhammer’. Is dat een verwijzing naar het getjilp van de gele vogel, is het een steek naar Europa vanwege het EU-beleid, of is het louter toeval?