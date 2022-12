Mogelijk nog twee minderjarige slachtoffers in bevroren Engels meer

Volgens de politie zou het in totaal nu om zes kinderen gaan die te water zijn geraakt. Vier hiervan zijn gevonden, waarvan een jongetje van zes de enige overlevende is. Hij verkeert nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De hulpdiensten zijn nog druk opzoek naar de overige twee kinderen, waarbij de brandweer vermeldt dat de zoektocht in het teken staat van het terugvinden van de lichamen. De kans dat de twee vermiste kinderen nog leven is immers nihil. Gisteren werd de zoektocht al ingezet door speciale politieduikers, maar nog zonder succes. Het zou gaan om twee kinderen van onder de 12 jaar die aan het spelen waren op het ijs en er vervolgens doorheen zakten. Hierop probeerden hun vrienden de kinderen te hulp te schieten, waarna ze zelf in gevaar kwamen.

Shock

Het nieuws gaat als een schok door de nabije omgeving. De vlakbij gelegen St Anthony basisschool heeft laten weten vandaag dicht te zijn en roept op te bidden voor de betrokkenen.

Ooggetuigen vertellen dat ze hulpverleners het ijs kapot hebben zien slaan om de kinderen uit het ijskoude water te trekken. Parlementslid Saqib Bhatti was ook aanwezig bij Babbs Mill Lake. Hij prees de hulpdiensten voor hun heroïsche manier van handelen. „Er zit zelfs een agent bij die lichtelijk onderkoeld is geraakt. Om in deze omstandigheden niet bezig te zijn met je eigen veiligheid, maar je volledig in te zetten om deze kinderen te redden is een heldendaad”, vertelt hij aan de Britse pers.

Vandaag kwam de politie naar buiten met het bericht dat drie van de vier jongens zijn overleden. „De jongens van 11, 10 en acht jaar oud zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat we ze uit het water hadden gehaald. Helaas is het niet gelukt om ze te redden. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden in deze hartverscheurende tijden.” Ondertussen wordt het meer waar het drama zich voltrok verder afgespeurd om te achterhalen wat de precieze oorzaak was en te zoeken naar andere mogelijke slachtoffers. Daarbij wordt aan mensen opgeroepen niet te gaan speculeren over het voorval en geen videobeelden ervan te verspreiden op sociale media.

De 23-jarige Sophie vertelt aan The Daily Mail dat ze de jongens die middag het ijs op heeft zien lopen. „Het was rond kwart voor drie in de middag en er was een groep kinderen aan het spelen vlakbij het meer dat volledig bedekt was met ijs. Twee van hen liepen vervolgens het ijs op, terwijl omstanders riepen dat het niet veilig was.” Vervolgens brak het ijs en probeerden de andere jongetjes hun vrienden te hulp te schieten. „Maar daardoor kwamen ze vervolgens allemaal in de problemen.”

Sophie wist al eerder van het overlijden van het 8-jarige jongetje. „Hij is het neefje van een vriend van me. Nadat ie twee uur lang nergens op kon reageren en buiten bewustzijn verkeerde, is hij overleden.”