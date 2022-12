Vier kinderen in kritieke toestand uit bevroren Engels meer gered

Het meertje in Engeland waar het drama zich afspeelde.

BIRMINGHAM - Een drama bij een bevroren meertje in Engeland: vier kinderen zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze door het ijs zakten en in het ijskoude water terechtkwamen. De tragedie speelde zich zondagnamiddag af in Solihull, een stad ten zuidoosten van Birmingham.