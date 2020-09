OM eist 4 jaar celstraf voor plaatsen vuurwerkbom in Urk

Verslaggever Saskia Belleman was bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Het Openbaar Ministerie vraagt de rechtbank om vrijspraak voor poging van doodslag. Volgens de officier is poging doodslag niet te bewijzen, omdat op het moment van de aanslag niemand van de bewoners in de hal stond van de woning. Een deel van de strafeis is voorwaardelijk, omdat de 24-jarige verdachte diep berouw heeft getoond naar de slachtoffers.

Op zondag 3 november vorig jaar werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Door de explosie raakte niemand gewond. De vuurwerkbom zorgde wel voor enorme schade in de woning. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren.

De vuurwerkbom was eigenlijk bedoeld voor een bewoonster verderop in de straat, omdat ze op Facebook had geklaagd over illegaal vuurwerk, erkende de verdachte. De mannen hadden zich echter vergist in het adres.

Ⓒ Hollandse Hoogte

De 24-jarige man uit Espel (Noordoostpolder) was tijdens de zitting in de rechtbank in Lelystad zeer emotioneel toen hij vragen van de rechter beantwoordde. Hij wist niet hoeveel springstof in het pakketje zat, zei zijn advocaat. „Hij belandde in een situatie die hij niet kon overzien.”

Zelf sprak de verdachte in zijn laatste woord: „Wat voor mij als een kwajongensstreek begon, zette het leven van deze mensen op zijn kop. Ik heb het echt niet geweten dat het zo uit de hand zou lopen.” Hij wil de schade vergoeden en andere jongens op het rechte pad houden. „Als u een ogenblik in mijn hart kan kijken, dan ziet u dat dit niet is wie ik ben of wie ik wil zijn.”

De man uit Espel werd in februari opgepakt nadat hij lange tijd uit handen van de politie wist te blijven. De officier had geen goed woord over voor de mensen uit de omgeving van Urk die hem hielpen met onderduiken.

De rechtbank doet uitspraak op 9 oktober. De strafzaak van de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Urk, die de vuurwerkbom heeft gemaakt, is uitgesteld naar 23 december.