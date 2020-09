Verdachten van vergisaanslag bij huis gezin in Urk voor rechter

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Zondag 3 november vorig jaar werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een explosief naar binnen gegooid. Door de explosie raakte niemand gewond. De vuurwerkbom zorgde wel voor enorme schade in de woning. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren.

Illegaal vuurwerk

Volgens een expert van de politie was het een geluk dat vader, moeder en de twee kinderen van toen 9 en 7 jaar de slaapkamerdeuren dicht hadden, anders waren er mogelijk doden gevallen. De politie denkt dat de daders zich vergisten in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat een dag eerder aan de politie had doorgegeven dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto lag.

Na een aantal inleidende zittingen behandelt de rechtbank in Lelystad de zaak vrijdag inhoudelijk. De 28-jarige man uit Urk werd in december gearresteerd, de 24-jarige verdachte uit Espel werd in februari opgepakt, nadat de politie zijn naam en foto had vrijgegeven en hij zich maar niet meldde.