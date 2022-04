Grappenmakers storten zich op overname Twitter door Musk

Veel gebruikers op Twitter zijn opgelucht dat miljardair Musk het sociale netwerk gaat overnemen. Zij verwachten dat gebruikers die door Twitter zijn geblokkeerd mogen terugkeren. Dat geldt ook voor de voormalig Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft echter laten weten niet terug te keren naar Twitter, zelfs als hij zijn account als gevolg van de overname van het social mediabedrijf door Tesla-topman Elon Musk terugkrijgt.

Trump werd van Twitter verbannen, nadat hij na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari vorig jaar werd beschuldigd van opruiing. „Ik keer niet terug op Twitter, ik blijf op Truth”, zei Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News. De oud-president refereerde daarmee aan zijn eigen netwerk Truth Social, dat in februari gelanceerd werd. Trump zegt in de komende zeven dagen officieel zijn eigen account op het netwerk te beginnen.

„Vandaag is een belangrijke dag voor de vrijheid van meningsuiting”, zegt Jim Jordan, lid van het Huis van Afgevaardigden. Ook senator Marsha Blackburn sluit zich daarbij aan.

Er zijn ook zorgen: senator Dick Durbin maakt zich met name zorgen over een mogelijke terugkomst van Trump op Twitter door de overname. „Musk wil een wereldwijd netwerk maken. Mijn eerste vraag is: ’Maakt Trump ook deel uit van dit netwerk’?”

Het grootste deel van de twitteraars lijkt de overname prima te vinden. Zij maken vooral grappen over Musk. Zo wordt gesuggereerd dat Musk Twitter alleen heeft gekocht om te voorkomen dat een onflatteuze foto waarop een jonge Musk te zien is nog wordt gedeeld.

Ook is het hoofd van Trump op een dansende man geplakt, en worden grappen gemaakt dat Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, moet uitkijken dat zijn bedrijf niet ook wordt overgenomen door Musk.