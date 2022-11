Iran arresteert 40 buitenlanders wegens protesten tegen regime

De Iraanse autoriteiten geven „buitenlandse tegenstanders” de schuld van de aanhoudende protesten die ontstonden na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die was gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften van het land zou hebben overtreden. Kort na de uitbraak van de golf van protest in september zei het regime in Teheran negen Europeanen te hebben aangehouden, onder wie een Nederlander.

De buitenlandse „vijanden en hun agenten” zouden de betogingen organiseren en leiden, stelt het regime. Waarnemers spreken inmiddels over een volksopstand van Iraniërs uit alle lagen van de samenleving. Het aanhoudende protest vormt een van de grootste uitdagingen voor de islamitische heersers sinds zij in 1979 na een opstand aan de macht kwamen.

