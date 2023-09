Komende week kans op tropische hitte

HOUTEN - Komende week bestaat de kans dat het plaatselijk tropisch warm wordt in Nederland. Het is vanaf zondag al zomers warm met veel zon en richting volgend weekend stijgt het kwik plaatselijk tot 30 graden of hoger. Een regionale hittegolf is niet uitgesloten. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten, meldt Weeronline.

Ⓒ ANP