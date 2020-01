Taliban claimen neerhalen militair toestel met Amerikanen

Eerder maandag werd bekend dat er in Afghanistan een vliegtuig was neergestort, maar onduidelijk is, wat voor toestel. Een vicepresident van het land beweerde aanvankelijk dat een groot passagiersvliegtuig van de nationale luchtvaartmaatschappij was neergestort.

Maar het lijkt te gaan om een relatief klein spionagevliegtuig, een Bombardier E-11A. Luchtvaartautoriteiten in Kabul hebben bevestigd dat "een vliegtuig dat geen vrachtvliegtuig was en kennelijk was bedoeld voor militaire operaties, in Afghanistan was opgestegen en is neergestort in gebied in het oosten van het land dat door de Taliban wordt beheerst". Volgens politiebronnen vloog het van Kandahar naar Kabul.

Washington heeft niet bevestigd dat een Amerikaans toestel is neergehaald. Het Amerikaanse blad Military Times meldt op basis van een bron dat het leger wel een onderzoek is begonnen.

