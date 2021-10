Aluminiumfabriek Aldel legt productie stil in gascrisis: ’Het is 1 voor 12’

Premium Financieel

Verduurzaming met cacaodop in Zaanstreek op laag pitje gezet

De verduurzaming van cacaoverwerker Olam Cacao in de Zaanstreek komt in het gedrang door de tijdelijke stop op nieuwe biomassasubsidies. Olam wil op haar vestiging in Wormer een centrale bouwen gestookt op cacaodoppen, maar ziet daar voorlopig geen kans toe.