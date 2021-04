Derek Chauvin zwijgt in proces George Floyd

Chauvin verklaarde tegen de rechter gebruik te willen maken van zijn recht om geen verklaring af te leggen. Zijn advocaten zeiden na twee dagen verdediging geen getuigen meer te willen oproepen. Ze probeerden de jury in de afgelopen dagen onder meer ervan te overtuigen dat Floyd niet is overleden aan verstikking en zuurstoftekort, wat volgens de openbare aanklagers wel het geval is, maar aan de gevolgen van een hartkwaal en drugs- en medicijngebruik.

Floyd kwam vorig jaar om het leven toen Chauvin langer dan negen minuten met zijn knie op Floyds nek drukte. Dit gebeurde tijdens de arrestatie van Floyd op verdenking van het uitgeven van een vals biljet van 20 dollar. Zijn dood leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

De ontslagen agent is aangeklaagd voor moord zonder voorbedachten rade en doodslag. De zwaarste straf die de 45-jarige bij een veroordeling kan krijgen, is een celstraf van veertig jaar. De drie andere agenten die bij de arrestatie waren betrokken, staan in augustus terecht voor medeplichtigheid.