’99 zorgverleners verdacht van seksueel misbruik’

De meeste meldingen kwamen uit de gehandicaptenzorg (90) en de jeugdhulp (ook 90). Uit de ggz kwamen 60 meldingen binnen en uit de ouderen- en thuiszorg 30. Uit de andere sectoren, zoals ziekenhuizen, apothekers, tandartsen en huisartsen, kwamen weinig of geen klachten.

De inspectie stelt bij een zedenzaak in contact te staan met de politie en het Openbaar Ministerie voor overleg en afstemming. De overheidsdienst doet zelf geen aangifte: dat is aan het slachtoffer en de zorginstelling. Hoe vaak dat voorkomt, is niet duidelijk.

In totaal kwamen afgelopen jaar bij de zorginspectie 290 meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik.