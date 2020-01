Chaotisch nieuw ict-systeem: uitstel belastingaangifte ondernemers

Het gaat vooral om kleine ondernemers die voor 1 maart aangifte voor de loonheffing van hun werknemers moeten doen, zegt het ministerie van Financiën. Zij krijgen nu tot 1 juli uitstel. De Belastingdienst gaat die bedrijven daar per brief over informeren.

Lange wachttijden

Het massale uitstel wordt veroorzaakt door de chaotische invoer van een nieuw inlogsysteem dat ondernemers vanaf 1 februari moeten gebruiken om de belastingaangifte te kunnen doen. Daarbij spelen verschillende problemen. Zo kunnen de leveranciers van het systeem, dat eHerkenning heet, de drukte van de aanvragen niet aan. Daardoor zijn de wachttijden inmiddels opgelopen tot enkele weken.

Daarnaast zijn er nog eens 60.000 organisaties die op dit moment helemaal geen eHerkenning aan kunnen vragen, omdat ze zich niet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen inschrijven. Dat gaat bijvoorbeeld om kerken, maar ook om de Hoge Colleges van Staat – waaronder ook de Eerste en Tweede Kamer vallen – en de Dienst van het Koninklijk Huis. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor eHerkenning, geeft aan dat het aan oplossingen werkt voor deze partijen. Minister Knops (Binnenlandse Zaken) wil die voor de zomer aan de Kamer presenteren.

Ondernemers verzetten zich bovendien tegen het feit dat ze moeten betalen – 30 tot 45 euro – om het inlogsysteem aan te schaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, D66, CU, SP, PvdA) schaart zich achter dat protest.

Bekijk ook: Verzet binnen fiscus tegen nieuw aangiftesysteem ondernemers

Ook binnen de Belastingdienst zelf is er verzet tegen het nieuwe systeem. De fiscus had afgelopen najaar al voorzien dat de invoer van eHerkenning een politiek risico zou worden.