Maurits (21) uit Zaandam ziet plots een kudde kamelen langskomen: ’Was stomverbaasd’

Het is woensdagavond en Maurits is vlakbij parkeerterrein De Burcht. Hij zit rustig muziek te luisteren als hij een groep kamelen voorbij ziet schuiven. „Het geluid leek eerst op dat van paarden, tot één van die dieren iets riep. Ik was stomverbaasd. ’Maak ik dit echt mee?’, dacht ik.”

Maurits filmt het voorval en plaatst het op sociale media, waaronder TikTok. „Mijn vrienden gingen helemaal stuk. Dit kon alleen mij gebeuren, zeiden ze”, zegt Maurits. Het werd keer op keer gedeeld online en voor Maurits het wist, had hij duizenden views. Op moment van schrijven is het filmpje zelfs twee miljoen keer bekeken en heeft het meer dan 300.000 likes. „Het is moeilijk te geloven totdat je het ziet. Heel gek allemaal, mijn telefoon was in een mum van tijd leeg vanwege alle notificaties.”

De kamelen blijken van Circus Renz afkomstig te zijn, die vlakbij het parkeerterrein zijn tent heeft opgezet. Hangjongeren zouden het hek hebben geopend, zegt circusdirecteur Bernard Renz. „Gelukkig is er niets ernstigs gebeurd, de kamelen liepen vanzelf terug richting het circus. De dieren lopen binnen de hekken vrij. Ik denk dat die jeugd zich verveelde, mensen doen dat niet zomaar.”

Kermis

Maurits had het circus wel gezien, maar dacht in eerste instantie dat het om een kermis ging. Gaat hij zelf een bezoekje brengen aan het circus? De dierenshow staat tot zondag in Zaandam. „Ja, dat ben ik wel aan het overwegen. Zeker na alles wat er gebeurd is, zou dat erg leuk zijn.”

Het is niet de eerste keer dat de kamelen van circus Renz aan de wandel gaan. In 2017 gingen vijf kamelen op ontdekkingsreis in Castricum. De politie werd gealarmeerd toen ze de plaatselijke bomen en planten aan het opeten waren. Politieagenten en medewerkers van het circus maakten een menselijke ketting om de dieren toen in te sluiten.