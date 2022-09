Ravage in Florida door ’historische’ orkaan Ian: waterpeil metershoog, miljoenen zonder stroom

Ian kwam gisteravond Nederlandse tijd aan land als een zware categorie 4 orkaan. Daarmee is het een van de krachtigste orkanen die ooit aan land kwam in de VS. Inmiddels is hij afgezwakt naar een categorie 1, maar het gevaar is nog niet geweken, zo waarschuwt het Amerikaanse orkaancentrum. Er wordt gewaarschuwd voor „catastrofale overstromingen.”

De schade door storm Ian in Punta Gorda, Florida. Ⓒ ANP / AFP

Een vrouw in de modder in Tampa, in het zuiden van Florida. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

De orkaan kwam uiteindelijk aan land in de buurt van Caya Costa, bij de stad Fort Myers. Vanuit het gebied komen berichten van mensen die vastzitten door het hoge water en het alarmnummer bellen. De reddingsdiensten kunnen alleen nog niet in actie komen. Waarschijnlijk kan pas in de Amerikaanse ochtend worden begonnen met reddingsacties.

VIDEO:

Lokale autoriteiten waarschuwen de achterblijvers om niet zelf op pad te gaan. Door onder meer neergekomen elektriciteitsmasten is er groot gevaar geëlektrocuteerd te worden. Ook is het onduidelijk of bruggen beschadigd zijn, en is het moeilijk in te schatten wat onder het wateroppervlak ligt. De tv-studio van WINK TV in Fort Myers overstroomde, waardoor de berichtgeving van de lokale omroep rond 17.00 uur onderbroken werd.

Volgens gouverneur DeSantis piekte het waterpeil op sommige plekken 3,5 meter hoger dan normaal. Omdat er de laatste tijd al veel regen viel, loopt het water moeilijk weg. DeSantis waarschuwt dat het gevaar nog niet voorbij is. Hij verwacht dat de orkaan in de hele staat voor schade zal zorgen. „Dit was een grote. We weten allemaal dat dit een heel grote impact zal hebben.”

Ian in Punta Gorda, Florida. Ⓒ ANP / AFP

Wat de omvang van de schade is, blijft nog onduidelijk, maar in de geraakte gebieden wordt rekening gehouden met het ergste. „Het begint nu duidelijk te worden dat onze gemeenschap in sommige opzichten gedecimeerd is”, zegt een lokale bestuurder in Lee County. In dit gebied, waar 750.000 mensen wonen, gold een verplichte evacuatie. In de komende dagen zal voor de inwoners pas duidelijk worden wat er nog van hun huizen over is.

OPROEP Bent u in het rampgebied? Dan komt onze verslaggever Marcel Vink graag met u in contact (m.vink@telegraaf.nl).

Deze orkaan lijkt in de top 5 van krachtigste orkanen te komen die ooit aan land kwamen in de Verenigde Staten, zo zegt gouverneur DeSantis. Een team van meteorologen vloog met de NOAA, De National Oceanic and Atmosferic Administration, met een vliegtuig door de orkaanwand. De ervaren orkaanjager Nick Underwood noemde het „de ruigste vlucht van mijn carrière tot nu toe.”

’Nog nooit meegemaakt’

Weerman Mike Seidel voor The Weather Channel schrijft op Twitter dat hij tijdens zijn decennialange carrière verslag deed van meer dan 90 stormen, maar „nog nooit zoiets als orkaan Ian heeft meegemaakt.”

In Lee County, het district in Florida waar het eiland Cayo Costa deel van uitmaakt en orkaan Ian woensdag aan land kwam, is sinds 18.00 uur (lokale tijd) een avondklok van kracht. Ook de zwaar getroffen stad Fort Myers maakt deel uit van het district waar de avondklok geldt, die door de autoriteiten werd ingesteld na berichten over een plundering bij een benzinestation. „Als ik zeg nul tolerantie, betekent nul tolerantie dat we je zullen opsporen en dat je naar de gevangenis gaat als je geluk hebt”, zegt politiekorpschef Carmine Marceno over ’individuen die denken dat ze naar buiten kunnen gaan om te plunderen of mensen te belagen tijdens deze gruwelijke gebeurtenis’.

Politieman Marceno van Lee County heeft tijdens een persconferentie woensdagavond gezegd dat er veel telefoontjes binnenkomen bij de alarmcentrale. De gehele regio is volgens hem zwaar getroffen. „Pas zodra de wind verder gaat liggen, kunnen wij op meldingen reageren”, aldus Marceno.

Ian beweegt nu met een slakkengangetje dwars door Florida richting de Atlantische Oceaan. Daarbij kan het nog windsnelheden halen van zo’n 150 kilometer per uur. De storm komt in de buurt van de stad Orlando, bekend van de vele pretparken, en zal waarschijnlijk bij Daytona Beach de Atlantische Oceaan ingaan. Als tropische storm zal hij daarna waarschijnlijk nog over South Carolina en North Carolina trekken.