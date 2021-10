’Zwarte lijst’ fiscus ontzegde duizenden onterecht toegang tot schuldsanering

Dat zeggen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een uitleg over die zwarte lijst, de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Daarin stonden de gegevens van honderdduizenden mensen over wie de fiscus ooit een ’signaal’ had gekregen, zonder dat er per se sprake was van fraude of een strafbaar feit. Wie op de lijst stond, kon daar flink hinder van ondervinden.

Zo werden mensen door de fiscus afgewezen voor een betalingsregeling of schuldsanering als ze in het krijt stonden bij de fiscus, leggen de ambtenaren uit. Ook kregen ze onterecht boetes of kwamen ze zonder reden onder verscherpt toezicht te staan. „Dat hadden we niet mogen doen”, concludeert een van de ambtenaren nu.

Belastingschulden

Het gaat om grote aantallen mensen. Zo stonden op de FSV zo’n 240.000 burgers en nog eens 85.000 zogeheten ’rechtspersonen’ (zoals bedrijven of ondernemers). De ambtenaren hebben nog niet alle gevolgen in beeld, maar weten bijvoorbeeld wel dat 15.000 mensen met belastingschulden onterecht werden afgewezen voor een schuldsanering.

De Belastingdienst moest het systeem, na onthullingen door Trouw en RTL Nieuws, uit de lucht halen. Het bleek onder meer in strijd met privacywetgeving, te veel medewerkers bij de fiscus hadden toegang tot de lijst, die bovendien niet vaak genoeg opgeschoond werd. Daardoor stonden veel mensen onterecht als een soort fraudeur gelabeld.

Compensatie

De Belastingdienst werkt daarom aan een compensatie voor gedupeerden op de lijst. De ambtenaren twijfelen nog hoe ze daar vorm aan moeten geven, leggen ze uit aan de Tweede Kamer. Als er een collectieve regeling komt, krijgen veel mensen te weinig. Maar bij maatwerk kan het weer lang duren voor iedereen is gecompenseerd.