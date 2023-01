Waterkanonnen politie op termijn ingeruild: ’Vaker gebruikt dan verwacht’

De zes exemplaren van het huidige type waterwerper, waar de politie sinds 2006 over beschikt, staan sinds afgelopen zomer in de garage nadat bij een oefening een band klapte. Daarbij liepen enkele agenten gehoorschade op. Sinds het incident leent de politie waterwerpers van de Belgische en Duitse politie.

De afgelopen maanden zijn de waterwerpers onderzocht. Daaruit bleek dat de machines voorlopig niet ingezet kunnen worden omdat ze vaker zijn gebruikt dan aanvankelijk werd gedacht en daardoor mogelijk sneller zijn gesleten. „Bijkomend probleem is dat de klapband voor onrust heeft gezorgd bij het personeel dat in de buurt van de machines werkt. Gevaren voor het personeel op de waterwerper zijn er niet”, aldus de woordvoerder.

Kleiner

Nu is besloten dat de politie streeft naar nieuwe exemplaren. „We bekijken nog welk type waterwerper we willen. Mogelijk wordt dat een kleiner wat wendbaarder en minder zwaar type dan die we nu hebben. Maar een definitieve beslissing daarover is nog niet gevallen.”

De afspraken met België en Duitsland over het lenen van hun waterkanonnen lopen voorlopig door. „Die kunnen we blijven gebruiken”, zegt de woordvoerder. Zondag rond de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax stonden in Rotterdam een Belgische en Duitse waterwerper paraat en moest een van de twee in actie komen. „Die machines worden bediend door Belgisch en Duits politiepersoneel, maar staan onder commando van de Nederlandse politie. Wij bepalen dus wanneer het apparaat wordt gebruikt”, zegt de woordvoerder.