Australiër verbreekt record van langste surfsessie

Rond 7.10 uur lokale tijd (donderdag 21.10 uur Nederlandse tijd) verbrak Johnston het record van 30 uur en 11 minuten dat de Zuid-Afrikaan Josh Elsin in 2016 neerzette. De Australiër surfte in die tijd op meer dan 500 golven. En daar liet Johnston het niet bij. Hij bleef in het water en haalde een surfsessie van 40 uur.

Met zijn recordpoging zamelt de Australiër geld in voor goede doelen. De teller staat al op meer dan 200.000 Australische dollar (125.000 euro).