Trump jr. haalt uit naar Alec Baldwin met ’onsmakelijk’ t-shirt

Trump junior heeft een t-shirt op de markt gebracht met de tekst: „Pistolen doden geen mensen. Alec Baldwin doodt mensen’. Twitteraars en Amerikaanse media spreken schande van de ’onsmakelijke’ actie van de Trump-telg, maar die ligt daar geen seconde wakker van. „Ik schrik van alle schijnheiligheid die ik zie. Als de rollen omgekeerd waren, zou Baldwin de eerste zijn die op ieders graf pist om een punt te maken”, aldus Trump junior naar aanleiding van het tragische, fatale drama op de filmset in New Mexico.

Dat Trump junior met de t-shirtcampagne juist naar Baldwin uithaalt, is geen toeval. De acteur voerde jarenlang parodieën van president Trump op in het tv-programma ’Saturday Night Live’ en kreeg daarvoor vaak applaus uit het anti-Trump-kamp. Daarnaast sprak Baldwin zich recentelijk regelmatig uit voor strengere wapenwetten, wat dan weer tegen het zere been is van veel Republikeinen.