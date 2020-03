Zorg staat op scherp

„Niemand kan zeggen of de zorg voldoende is voorbereid. Als tussen nu en een week de maatregelen in Brabant niet leiden tot een dalende besmettingslijn, gaan we een urgentere fase in. Het is spannend om te zien of we het kunnen indammen”, zegt arts microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het virus inmiddels bestempeld tot een pandemie, een wereldwijde epidemie. Met zo’n verklaring komen er ook meer financiële fondsen vrij om het virus te bestrijden. Volgens de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen moet de rust worden bewaard.

Lees hier meer: